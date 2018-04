Yum! Heerlijk en snel recept voor zomerse groentecurry

Na een lange, drukke werkdag heb je waarschijnlijk geen zin om ellenlang in de keuken te staan. Dankzij dit recept is dat gelukkig ook nergens voor nodig. Binnen een handomdraai zet je een smakelijke curry op tafel, die perfect is als je snel maar tóch gezond wil eten.

Benodigdheden voor 4 personen:

4 el zonnebloemolie

1 ui

2 teentjes knoflook

3 el Conimex massaman curry paste

3 tomaten, in blokjes gesneden of gebruik tomatenblokjes uit blik, 200 g

350 ml groentebouillon

300 g wortels, geschild en in plakjes van 1 cm gesneden

2 venkelknollen, in parten gesneden

1 bosje verse koriander (fijngehakt), optioneel

150 ml Conimex kokosmelk

Bereiding:

Verhit de olie in een pan en bak de ui en knoflook in ca. 5 minuten glazig. Schep de curry pasta en de tomaten in de pan en bak nog 2 minuten mee. Blus af met de bouillon. Schep de wortelplakjes en venkelpartjes in de pan en kook de groenten in ca. 15 minuten gaar. Roer de yoghurt door de curry en bestrooi, indien gewenst, met verse koriander.

Lekker met naanbrood of rijst!

Beeld: CookLoveShare