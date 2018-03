YUM! Deze paaseitjestosti wil je nu meteen maken (en opeten)

Met de paasdagen in het verschiet kunnen we de chocolade-eitjes al een hele tijd niet weerstaan. Van melkeitjes met pralinévulling tot massief witte: het liefst stoppen we ons er de hele dag mee vol. Wil je er mee lunchen of zelfs ontbijten? Ook dat kan dankzij een recept dat Lidl deelt.

Lees ook: Dankzij dit ingrediënt wordt je tosti nóg knapperiger

Op de Facebookpagina van Lidl Nederland is een verrassend recept opgedoken dat onze zin in Pasen nóg meer vergroot. Want naast de gekookte eieren, paasstol en warme broodjes zet je dit keer ook heuse paaseitjestosti’s op tafel.

Zo maak je ‘m

Beleg een boterham met gehalveerde paaseitjes, en leg er wat plakjes banaan op. Smeer een laag chocopasta op een andere boterham en leg deze op de eerste. Even tussen het tosti-ijzer et voilà, aanvallen maar!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron & beeld: Lidl Nederland