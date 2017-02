Wie kent ze niet: worstenbroodjes. Het ultieme snackje voor dit carnavalsweekend of de perfecte traktatie op een kinderfeestje. Extra leuk om zelf te maken zijn deze worstenbroodjes op een stokje. De presentatie is net even anders, maar net zo lekker!

Dit heb je nodig

Recept voor 10 worstenbroodjes

Tijd: 10 min. + 20 min. in de oven

10 bladerdeegvelletjes (ontdooid)

10 knakworsten

eventueel curry, pesto ui of andere groenten

sateprikkers

Zo maak je het

Verwarm je oven voor op 220 graden. Prik de knakworsten aan de sateprikkers. Tip: het is handig om van te voren de stokjes te weken in een bakje water zodat ze niet aanbranden in de oven.

Smeer vervolgens een dun laagje curry, ketchup, pesto of iets anders over het velletje bladerdeeg. Leg er eventueel nog wat ui of andere groenten op en leg vervolgens de knakworst op het bladerdeeg. Rol het bladerdeegvelletje om het knakworstje heen en vouw de boven- en onderkant dicht. Leg dan de knakworst in bladerdeeg op een bakplaat met bakpapier.

Ga zo door tot de ingrediënten op zijn. Smeer de bovenkant van de worstenbroodjes in met wat ei of melk en zet ze vervolgens voor 15 a 20 minuten in de oven tot ze mooi bruin zijn.

Tip: als je deze snack voor kinderen maakt, kun je groenten verstoppen in het worstenbroodje. Ben je vegetarisch? Probeer deze snack dan bijvoorbeeld met kaas.

Eet smakelijk!

Sofie

Dit recept komt van Lekker en Simpel, de blog van Sofie.

Sofie is onze kookblogger. In dit filmpje stelt ze zich even voor.