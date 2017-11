Witte asperges koken: dit is de beste manier

Het aspergeseizoen is begonnen! Wist je dat überhaupt? Op 14 april was de officiële opening. Dat seizoen duurt maar kort, dus neem het ervan nu je kunt. Deze video laat zien hoe je de witte asperges het best kunt koken. En je wordt er ook nog eens helemaal zen van. Wij wel in elk geval.

Witte asperges koken

Je hebt nodig: (natuurlijk) een bosje witte asperges, zout, suiker, boter.

En dan:

1. Schil de asperges van boven naar beneden en snijd dat harde stukje aan de onderkant eraf.

2. Zet een pan water op. Zodra het water kookt doe je er zout in, wat suiker en een flinke eetlepel boter. Én de asperges natuurlijk. Laat die 15-20 minuten in zachtjes borrelend water liggen. Zonder deksel.

3. Probeer na die 15-20 minuten of je met een mes gemakkelijk door de asperges kunt prikken. Ja? Haal ze uit de pan, leg ze op een bord, giet er een lekker botersausje of bijvoorbeeld een hollandaisesausje over en eet smakelijk!

Lees en bekijk ook