Dit wil je nu maken: tosti met banaan, pindakaas en sambal

Ben jij een echte tostifreak? Dan weet je vast dat je eindeloos kunt variëren. Je hoeft ‘m niet alleen met kaas en hoogstens een plakje ham te eten, ook een tosti met bijvoorbeeld mozzarella, pesto en tomaat is heerlijk.

Lees ook: Dankzij dit ingrediënt wordt je tosti nóg knapperiger

Meer zin in een zoete, maar toch pittige tosti? Dan is dit recept met banaan, pindakaas en sambal echt iets voor jou. Er komt misschien geen kaas aan te pas, maar dat betekent niet dat het geen tosti is, toch?

Ingrediënten voor 4 stuks:

8 sneetjes brood, naar keuze

6 el Calvé pindakaas

2 tl Conimex sambal oelek, of voor extra pit: sambal badjak

2 bananen

100 g taugé

Bereiding:

Besmeer voor vier tosti’s vier sneetjes brood met een eetlepel pindakaas en sambal naar smaak. Beleg met de plakjes van een halve banaan per besmeerd broodje. Eindig met een pluk taugé. Besmeer de overige sneetjes nog met een dun laagje pindakaas en leg op het belegde broodje. Plaats in het grill- of tosti-apparaat tot de buitenkant lekker knapperig geworden is en serveer de tosti’s diagonaal doorgesneden.

Bron/beeld: CookLoveShare