Lekker en slank recept: pasta van courgette met zalm

Heb je met de fijne temperaturen anno nu zin in een lekker licht gerecht? Of wil in aanloop naar de zomer wat calorie-armer eten? Met dit recept zet je tóch iets heel lekkers en voedzaams op tafel.

Zin in pasta maar dan een lichtere variant? Maak dan de slierten van courgette met behulp van een spirelli. Doe er wat cherrytomaatjes, kruiden en zalmsnippers bij en je hebt een topper van een gerecht te pakken.

Benodigdheden voor 4 personen:

3 courgettes

4 el olijfolie extra vergine

1 teentje knoflook

1 citroen, het sap en de rasp

250 g cherrytomaatjes, gehalveerd

1 handje basilicumblaadjes

150 g zalmsnippers

zout en peper

spirelli, je kunt ook een mandoline, dunschiller of een kaasschaaf gebruiken

brood, geroosterd, eventueel voor erbij

Bereiding:

Verwijder de uiteinden van de courgettes en snijd met de spirelli of mandoline in ‘spaghettislierten’. Als je deze keukentools niet hebt, kun je ook plakjes van de courgettes maken met een dunschiller of kaasschaaf (in de lengte). Snijd deze vervolgens in lange dunne reepjes, wederom in de lengte. Maak en marinade van de olijfolie, geperste knoflook, de rasp van de helft van de citroen en het sap van de hele citroen. Marineer hierin de courgetteslierten minimaal 15 minuten. Voeg de gehalveerde tomaatjes, grof gehakte basilicum en zalmsnippers toe. Breng op smaak met zout en peper. Serveer met geroosterd brood.

Bron/beeld: CookLoveShare