Recept: zo maak je zelf een kerststol

Natuurlijk kun je heel gemakkelijk een kerststol kopen in de winkel. Maar je kunt het ook zelf maken! Het is zeker niet moeilijk een kerststol met spijs te maken, maar het kost wel even wat tijd…

Lees ook: Video: zo maak je zelf een feestelijke kerstkrans

Dit heb je nodig:

Tijd: 25 min. + 60-90 min. laten rusten + 30 min. in de oven

Recept voor 1 kerstbrood

360 gram bloem

30 gram basterdsuiker

2 eieren

12 gram gist

175 ml lauwe melk/water

75 gram roomboter, gesmolten

amandelspijs

0,5-1 theelepel kaneelpoeder

eventueel rozijnen(van te voren wellen), walnoten, hazelnoten, amandelen , krenten enz.

Kerststol maken:

Begin met het mengen van de gist en de lauwe melk/water. Roer dit even door elkaar en laat het staan. Ondertussen meng je de bloem en suiker met elkaar. Vervolgens voeg je 1 ei, het gistmengsel en de gesmolten boter toe. Kneed het met je handen of met een keukenapparaat.

Als er een soepel maar een beetje kleverig deeg is ontstaan is het klaar. Vet een grote kom in met wat olijfolie/boter en leg het deeg in de kom. Dek de kom af met een theedoek en laat het deeg ongeveer driekwartier tot een uur rijzen op een warme plek.

Ondertussen kan je de noten alvast fijn hakken en het amandelspijs mengen met het ei. Als het deeg klaar is met rijzen, duw je met het handen op het deeg totdat er een soort rechthoek ontstaan. Hier overheen verdeel je de rozijnen, noten en het kaneelpoeder. Kneed vervolgens voorzichtig het deeg zodat alle rozijnen, noten enz. goed verdeeld zijn. Rol het deeg daarna weer uit tot een rechthoek en verdeel het amandelspijs in een lange rij, net iets naast het midden. Vouw dan het deeg over het amandelspijs en zorg ervoor dat je het aan alle kanten goed dichtvouwt.

Leg het brood op een bakplaat met bakpapier erop en laat het weer circa 45 minuten rusten. Dek het brood wel af met een theedoek. Ondertussen verwarm je de oven voor op 200 graden. Als het brood klaar is met rusten kan het in de oven voor ongeveer 25 minuten totdat deze mooi goudbruin in. Als het brood klaar is, smeer je achteraf nog een beetje gesmolten boter er overheen en maak je het af met poedersuiker.

Eet smakelijk!

Sofie

Dit recept komt van Lekker en Simpel, de blog van Sofie