Genieten, maar! Zo maak je supersnel een lekkere yoghurt flip

Als toetje zetten we maar al te graag de bakken ijs, chocolademousse of vla op tafel, maar wil je zelf iets feestelijks in elkaar flansen? Deze yoghurt flip draai je zo in elkaar en is nog lekker (én fruitig!) ook.

Verkruimel allereerst wat biscuitjes en doe die onderin een doorzichtig glas. Doe er een laagje yoghurt overheen, voeg wat aardbeien toe en schenk dan nog een laag zuivel in het glas. Vervolgens nog wat stukjes kiwi en koek eroverheen, et voilà, smullen maar!

Bron/beeld: CookLoveShare