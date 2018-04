Recept: snelle en slanke couscous met spinazie, olijven en munt

Tijdens Pasen heb je waarschijnlijk de nodige chocolade-eitjes, croissants en gevulde eieren naar binnen gewerkt. Hartstikke lekker natuurlijk, maar voor velen ook een reden om na deze dagen weer wat gezonder te eten.

Met dit recept sla je meerdere vliegen in één klap. Het kost namelijk niet veel tijd om de couscousmaaltijd te maken, het gerecht zit boordevol groente en het is nog lekker ook. En het fijne is dat je eindeloos kunt variëren en meer groente kunt toevoegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van wat stukjes komkommer erdoor? Of cherrytomaatjes? Alles kan.

Benodigdheden (voor 4 personen):

1 scheut olijfolie

2 uien, gesnipperd

2 zoete puntpaprika’s, schoongemaakt en in mini blokjes

320 g couscous

150 g olijven

50 g rozijnen

200 g bladspinazie, fijngehakt

6 blaadjes munt, fijngehakt

zout en peper

75 g geroosterde pijnboompitjes, optioneel

150 g feta, optioneel

Bereiding:

Verhit olie in een braadpan en voeg de uisnippers en de blokjes paprika toe. Fruit enkele minuten. Voeg de couscous, een afgepaste hoeveelheid gekookt water (zie de verpakking van de couscous), de olijven en de rozijnen toe en bereid (koken of wellen) in de tijd aangegeven op de verpakking van de couscous. Voeg vlak voor het serveren de fijngehakte spinazie en de munt toe en breng op smaak met zout en peper. Lekker met geroosterde pijnboompitjes en verkruimelde feta.

Beeld: CookLoveShare