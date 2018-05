Hét recept voor het warme weer: snel bananenijs met chocolade en nootjes

Wanneer de zon schijnt (en anders eigenlijk ook), kunnen we geen genoeg krijgen van ijs. Van waterijsjes tot een grote sorbet: het is wat ons betreft allemaal even lekker. Wil je zelf ijs maken en er supersnel van kunnen genieten? Maak dan dit overheerlijke bananenijs.

Ingrediënten voor 4 personen:

4 bananen, rijp

1 scheut melk

75 ml chocoladesaus

2 el pistachenootjes, geroosterd en grof gehakt

Bereiding:

Schil de bananen en snijd ze in stukken van 3 cm. Leg op een met bakpapier beklede bakplaat en schuif in de vriezer. Laat ze minstens 1 uur invriezen of tot ze helemaal hard zijn. Doe de bevroren stukken banaan in de kom van een keukenmachine samen met de melk en pureer tot een glad en romig ijsmengsel. Schep het bananenijs in 4 schaaltjes, schenk de chocoladesaus erover en bestrooi met de pistachenootjes.

Bron/beeld: CookLoveShare