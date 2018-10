RECEPT: Meesterlijk wokken met pompoen, aspergebroccoli en mango met kip

‘Koken vind ik echt wel leuk hoor, maar ik heb er gewoon de tijd niet voor.’ Hoe vaak hoor je het jezelf wel zeggen? Albert Heijn zou Albert Heijn niet zijn als ze niet exact zouden inspelen op dit gebrek aan tijd. De blauwe supermarkt introduceert daarom iets nieuws: AH Meesterlijk Wokken.

Flair samen met Albert Heijn

De AH Meesterlijk Wokken pakketten komen in verschillende varianten en bevatten allemaal vijf verschillende soorten groente. Echter zit er wel een leuk addertje in het gras. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier niet om ‘gewoon wokken’ waarbij je alles in de pan gooit, maar om Meesterlijk Wokken. Via de bereidingswijze op de achterkant zie je dat je juist niet alles in één keer in de pan moet doen en dat je bijvoorbeeld water kan toevoegen. Zo wordt wokken weer leuk en heb je alsnog makkelijk, snel en gezond een lekkere maaltijd op tafel. Handig!

Dit heb je nodig voor twee personen:

AH Meesterlijk Wokken met boerenkool, pompoen, paprika & aspergebroccoli • 300 gram kipfilet blokjes • 175 gram zongerijpte mango stukjes • twee pakjes noodles van conimex• 2 eetlepels ketjap • 1 eetlepel olijfolie •specerijen naar smaak

Zo maak je het:

Verwarm de wokpan met olijfolie op het vuur.

Voeg de kip toe.

Kook alvast water voor de noodles.

Is de kip bijna gaar? Voeg dan de pompoen, paprika en aspergebroccoli toe.

Haal het water van het vuur en voeg de noodles toe. Laat de noodles 2 minuten weken.

Wok 3 minuten en voeg daarna de stukjes mango toe.

Wok 1 minuut en voeg de boerenkool toe.

Voeg de noodles toe en wok mee.

Voeg ketjap toe naar smaak.

Eet smakelijk!