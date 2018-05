Op dagen zoals deze zijn alle manieren van verkoeling fijn. Een koud glas water, een verfrissend stukje watermeloen of een lekker ijsje: kom maar door! En voor liefhebbers van de drank Licor 43 hebben we nu een heerlijk recept; zo maak je de lekkerste ijsjes mét een vleugje alcohol.

Heb je een barbecue met vrienden op de planning staan? Of wil je gewoon de tuin in met een zoet en romig ijsje, en jezelf heel even in Zuid-Spanje wanen? Duik dan zo snel mogelijk de keuken in om deze ijsjes met Licor 43 Orochata te maken. Yum!

Pas op! Deze ijsjes bevatten alcohol en zijn dus niet geschikt voor kinderen.

Benodigdheden (voor 4 ijsjes):

70 ml Licor 43 Orochata

50 ml water

100 ml melk

70 ml room

20 gr witte basterdsuiker

1 snufje kaneel

ijsvormpjes

Zo maak je ze:

Voeg alle ingrediënten samen in een grote kom. Klop het geheel met een garde totdat een egale en romige structuur ontstaat. Giet het geheel in de ijsvormpjes en doe deze gedurende een nacht in de diepvries.

Tip: Voor wat extra kleur in je zomerse ijsje, kun je ook nog een aardbei in partjes snijden en de partjes toevoegen.

