Wil je ervoor zorgen dat fruit eten een feestje wordt voor jouw kids? Of heb je zelf zin in een fris en fruitig recept? Met de warmere dagen in aantocht gaat er niets boven een lekkere fruitpizza. En die maak je hartstikke gemakkelijk met onder meer een watermeloen, wat yoghurt en vloeibare honing.

Ingrediënten voor 4 personen:

1 watermeloen

250 ml Griekse yoghurt

vloeibare honing

fruit naar keuze

verse basilicum

pistachenootjes

Bereiding:

Snij de meloen in 4 ronde plakken van 1,5cm dik – gebruik hiervoor het dikste gedeelte van de watermeloen. Doe enkele lepels van de yoghurt op elke plak watermeloen. Verdeel het fruit erover. Werk eventueel af met verse basilicumblaadjes en wat pistachenootjes, en besprenkel met wat vloeibare honing.

Bron/beeld: CookLoveShare