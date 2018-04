Gezond recept: frittata boordevol groenten

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: gezond eten hoeft niet veel tijd en moeite te kosten. Ook met dit recept kun je een slank recept op tafel zetten. Enne, wedden dat je niet eens doorhebt dat er geen vlees in zit?

Als je zin hebt in een rijke lunch of een slank avondmaal, is deze frittata de perfecte oplossing. Eet ‘m gewoon zo of met een stukje brood erbij. Yum!

Benodigdheden voor 4 personen:

4 el Blue Band Vloeibaar

2 uien, gesnipperd

2 teentjes knoflook, gepeld en in plakjes

1 stronk broccoli, in roosjes

2 tomaten, van zaadjes ontdaan

8 eieren

200 g verse spinazie, grof gehakt

zout en peper

12 sprietjes bieslook, gesnipperd

feta, voor er overheen

Bereiding:

Verhit de vloeibare margarine in een (zware) koekenpan en bak de ui en de knoflook glazig. Breng intussen een pan met water aan de kook en kook de broccoliroosjes 1 minuut. Giet af en spoel ze koud. Snijd de tomaten in grove blokken en schep samen met de broccoliroosjes in de koekenpan. Bak 5 minuten mee met de ui en knoflook. Klop de eieren los in een kom en roer de spinazie erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Giet het eimengsel in de pan over de groenten en bestrooi met de bieslook. Zet het vuur laag en plaats een deksel op de pan. Laat de frittata in ca. 5-8 minuten stollen. Snijd de frittata in parten en serveer warm of koud. Lekker met verkruimelde fetakaas.

Tip: varieer met groenterestjes uit de koelkast, maar zorg altijd voor een groot deel harde groenten en een kleiner deel vochthoudende groenten.

Beeld: CookLoveShare