Perfect voor oudjaarsdag: oliebollen met Liqor 43

Over een paar dagen is het alweer Oud en Nieuw. De dag dat je ongegeneerd aan een stuk door oliebollen kunt verorberen en champagne kunt drinken. Oliebollen met krenten of appel waren al bij ons bekend, maar nu hebben we een recept gevonden voor oliebollen met Liqor43 erin. Dat klinkt toch hemels?

Lees ook: Yum! Sluit het jaar af met deze proseccotaart van Hema

Dit heb je nodig:

500 gram bloem, + 50 g extra

500 ml halfvolle melk

25 gram verse gist

10 gram zout

100 milliliter water

50 gram roomboter

100 milliliter eieren (2 grote)

500 gram rozijnen

2 dl Licor 43 Original

poedersuiker

En zo doe je het:

Zet de frituurpan aan op 180°C. (half frituurvet half zonnebloemolie) en laat de rozijnen wellen in de Licor 43.

Doe 500 g bloem in een kom. Verwarm de melk in een steelpannetje op laag vuur tot 36°C.

Brokkel de verse gist in een kom en voeg een beetje warme melk toe. Los het gist hierin op.

Doe de overige melk en het zout bij de bloem, giet het gistmengsel er bij en meng met een garde tot een slap deeg.

Doe de overige melk en het zout bij de bloem, giet het gistmengsel er bij en meng met een garde tot een slap deeg. Laat dit deeg onder een vochtige doek tot de dubbele hoeveelheid rijzen (temperatuur van ongeveer 28°C).

Maak ondertussen een soezenbeslag: doe 1 dl water en de boter in een pannetje en laat het geheel al roerend aan de kook komen.

Voeg er dan onder krachtig roeren 50 gram gezeefde bloem aan toe, blijf roeren tot het bloemmengsel gebonden is. Blijf roeren tot de massa als een bal van de bodem loslaat en op de bodem van de pan een wit vlies vormt.

Doe het beslag in een andere kom. Laat het iets afkoelen en meng er zorgvuldig een ei door totdat het volledig is opgenomen. Voeg daarna pas het volgende ei toe en ga zo door tot alle eieren op zijn.

Roer het soezenbeslag door het gerezen beslag en voeg tot slot de rozijnen toe.

Laat dit geheel opnieuw rijzen.

Laat dit geheel opnieuw rijzen. Gebruik een lepel of ijsknijper om het beslag in bolletjes in het frituurvet te scheppen.

Bak de oliebollen in 5-8 minuten goudbruin.

Laat de oliebollen afkoelen en bestuif met poedersuiker.

Happy newyear!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Liqor43 Beeld: Sanoma beeldbank