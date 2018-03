Om je vingers bij af te likken: zo maak je Oreo taco’s

Draaien, likken, dippen: het welbekende Oreo-koekje is bij velen favoriet en wordt niet alleen gegeten in z’n originele vorm, maar ook verwerkt in bijvoorbeeld taart of ijs. Nu is er nog een snack opgedoken waarin het koekje centraal staat, namelijk de Oreo taco.

Lees ook: Dit wil je proeven: maak kennis met de tacro

‘Een Oreo taco?’, horen we je denken. Ja, een Oreo taco! En het ziet er minstens zo lekker uit als hoe het klinkt.

Zo maak je ‘m

De basis bestaat uit een chocoladepannenkoek die je dubbelvouwt als taco. Daartussen doe je een romige crèmevulling en Oreo-ijs, afgetopt met chocoladesaus, slagroom en stukjes Oreo. Het moet een flinke caloriebom zijn die waarschijnlijk verschrikkelijk machtig is, maar lekker lijkt het ons wel. Ga jij ‘m maken?

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: LADbible | Beeld: Instagram @hellthyjunkfood