Nationale Week Zonder Vlees – recept: oosterse noedels van zoete aardappel

Deze week, van 5 tot 11 maart, vindt de eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats. In het kader van dit initiatief heeft Garden Gourmet in samenwerking met Nederlandse foodbloggers een aantal recepten opgesteld die laten zien dat je ook heerlijk kunt eten zónder vlees en je het vaak niet eens mist.

Een van de foodbloggers die een recept heeft bedacht voor de Nationale Week Zonder Vlees is BeauFood. Dankzij haar recept zet je binnen no time een heerlijk noedelgerecht op tafel met een alternatief voor de standaard noedels die je in de supermarkt vindt, namelijk van zoete aardappel.

Ingrediënten

Voor 2 personen

Voor de noedels

2 langwerpige zoete aardappels, zo’n 450 gr en ze moeten in je spirelli passen

300 gr sperziebonen

1 pakje Oosterse wokblokjes Garden Gourmet

Bosje verse peterselie

Klein handje walnoten, gehakt

Voor de woksaus

1 teentje knoflook – geperst

3 el sesamolie

2 el sojasaus

1 limoen

Extra: een spirelli of spiraalsnijders

Bereidingswijze

Verwarm de oven op 180 graden. Begin met de zoete aardappel noedels. Je hoeft ze niet te schillen maar borstel ze wel even schoon onder de kraan. Maak er met behulp van de spirelli noedels van en zet even aan de kant. Leg de wokblokjes op een ovenplaat en rooster in het midden van de oven in vijf minuten gaar. Dop de boontjes en snijd ze klein. Verhit één el sesamolie in een wok of koekenpan en wok hierin de boontjes een paar minuten. Snijd ondertussen de peterselie fijn. Maak de woksaus door de knoflook, sesamolie, sojasaus en het sap van een halve limoen door elkaar te kloppen. Schenk de woksaus in de pan en schep de zoete aardappel noodles erbij. Hussel alles goed om en voeg als laatst de peterselie toe. Voeg de wokblokjes toe en verdeel alles over twee borden en strooi de gehakte walnoten erover. Snijd de overgebleven helft van de limoen in partjes en serveer deze erbij.

Vegetarische Restaurantweek

Tegelijk met de Nationale Week Zonder Vlees is de Vegetarische Restaurantweek van start gegaan. Bij 276 restaurants door het hele land vind je heerlijke vegetarische gerechten op de kaart die je zullen verrassen. Benieuwd welke restaurants bij jou in de buurt meedoen aan de Vegetarische Restaurantweek? Alle informatie vind je op de website.

