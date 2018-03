Nationale Week Zonder Vlees – recept: guilt-free veggie burger

Deze week, van 5 tot 11 maart, vindt de eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats. In het kader van dit initiatief heeft Garden Gourmet in samenwerking met Nederlandse foodbloggers een aantal recepten opgesteld die laten zien dat je ook heerlijk kunt eten zónder vlees en je het vaak niet eens mist.

Een van de foodbloggers die een recept heeft bedacht voor de Nationale Week Zonder Vlees is Emiels Kitchen. En dat is een hele fijne, want wie houdt er nu niet van een goede burger op z’n tijd? Dankzij dit recept zet je er eentje op tafel waar geen vlees aan te pas komt.

Ingrediënten

Voor 2 personen

2 burgers Deluxe XL Garden Gourmet

2 volkorenbroodjes met pompoen- en zonnebloempitten

100 gram feta

1 rode ui

1 courgette

1-2 tomaten

1 avocado

1 krop sla

1 mango

4 el wortel-gember spread

4 el pinda-munt dressing

Pinda-muntdressing

3 el pindakaas

4 el tamari of sojasaus

2 el ahornsiroop

een flinke hand munt

scheut water naar wens

Wortel-gemberspread

200 gram gekookte wortelen

1 el gembersiroop

Bereidingswijze

Voor de pinda-munt dressing: snijd de munt zeer fijn. Meng deze vervolgens met de pindakaas, tamari, ahornsiroop en eventueel een scheut water naar wens. Houd deze dressing apart. Voor de wortel-gemberspread: pureer de wortelen met een lepel gembersiroop. Proef of deze naar wens is, en voeg anders nog wat peper en zout toe. Houd de wortel-gemberspread apart. Snijd de courgette in plakken en grill deze in een laag olie in een grillpan. Snijd de tomaat, mango, avocado en rode ui in dunne plakken. Houd deze apart totdat je de burger gaat stapelen. Bak ondertussen de burger in een koekenpan goudbruin. Halveer het broodje en smeer een laag wortel-gemberspread op de bodem. Bouw de burger als volgt op: begin met een krop sla, vervolgens de burger, 1 à 2 plakken tomaat, gegrilde courgette, mango, avocado en rode ui. Verdeel vervolgens de pinda-dressing over de burger. Maak de burger af met verkruimelde feta en genieten maar!

Vegetarische Restaurantweek

Tegelijk met de Nationale Week Zonder Vlees is de Vegetarische Restaurantweek van start gegaan. Bij 276 restaurants door het hele land vind je heerlijke vegetarische gerechten op de kaart die je zullen verrassen. Benieuwd welke restaurants bij jou in de buurt meedoen aan de Vegetarische Restaurantweek? Alle informatie vind je op de website.

