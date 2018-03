Nationale Week Zonder Vlees – recept: couscous met spinaziefalafel

Deze week, van 5 tot 11 maart, vindt de eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats. In het kader van dit initiatief heeft Garden Gourmet in samenwerking met Nederlandse foodbloggers een aantal recepten opgesteld die laten zien dat je ook heerlijk kunt eten zónder vlees en je het vaak niet eens mist.

Een van de foodbloggers die een recept heeft bedacht voor de Nationale Week Zonder Vlees is Feel Good By Food, met spinaziefalafel in de hoofdrol. Dat in combinatie met spelt couscous en een lekkere tahin-Ras El Hanout dressing is om je vingers bij af te likken.

Ingrediënten

Voor 2 á 3 personen

1 bos ui

1 teen knofook

1 tl tijm

1 tl paprikapoeder

1 pak spinazie-falafel balletjes Garden Gourmet

150 gram spelt volkoren couscous

250 ml groentebouillon (om de couscous te wellen)

1 grote wortel

1 courgette

1 bakje cherrytomaten

2 handjes amandelen

verse peterselie

Tahin-Ras El Hanout dressing

2 el (plantaardige) yoghurt

1 tl Ras El Hanout kruiden

1 tl mosterd

halve tl tahin

1 el citroensap

Bereidingswijze

Bereid de volkoren spelt couscous volgens de bereidingswijze op de verpakking en zet even apart. Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de bos ui in ringen en hak de knoook Snijd de wortel in plakjes en de courgette in blokjes. Hak de amandelen grof en halveer de cherrytomaatjes. Verwarm een wok- of koekenpan met olijfolie en bak de bos ui, knoook, paprikapoeder en tijm een minuutje aan. Voeg vervolgens de courgette, wortel en amandelen toe en bak de groenten ongeveer 10 minuten aan. Schep regelmatig even om. Verdeel ondertussen de falafel over een bakplaat met bakpapier en gril deze 10 á 12 minuten in de oven. Keer de falafel halverwege even om. Voeg de couscous en de tomaatjes toe aan de pan en schep goed om. Haal de pan van het vuur. Kruid eventueel nog met wat peper. Schep de couscous op de borden, verdeel de falafel over de couscous en garneer met verse peterselie. Maak tot slot de dressing. Meng hiervoor alle ingrediënten voor de dressing door elkaar in een kommetje. Besprenkel de dressing over de couscous.

Vegetarische Restaurantweek

Tegelijk met de Nationale Week Zonder Vlees is de Vegetarische Restaurantweek van start gegaan. Bij 276 restaurants door het hele land vind je heerlijke vegetarische gerechten op de kaart die je zullen verrassen. Benieuwd welke restaurants bij jou in de buurt meedoen aan de Vegetarische Restaurantweek? Alle informatie vind je op de website.

