Life hack: Zo bewaar je je liefste recepten

Koken volgens een recept kan soms een behoorlijke uitdaging zijn. Dat grote kookboek dat steeds weer terugvalt naar de verkeerde bladzijde of je laptop waar opeens een scheut balsamico op beland. Je telefoon heeft de oplossing.

De Amerikaanse foodjournalist Adam Erace deelde afgelopen week zijn hack voor koken met een recept. Zet je favoriete recepten in de contacts van je mobiele telefoon.

Favoriete recepten

Jouw succesrecept voor bananenbrood sla je op onder de B. Je tomatensaus onder T enzovoorts. Deze trek je iedere keer weer makkelijk tevoorschijn als je voor het fornuis staat en vormen meteen een handig boodschappenlijstje in de supermarkt.

Cook tip: So I don’t have to Google every time, I store basic recipes and ratios as contacts in my phone pic.twitter.com/FUcEv1BYBT

Since these blew the hell up yesterday, here are another couple recipes contacts worth keeping in your phone for easy reference pic.twitter.com/BQ6Wg71efj

— Adam Erace (@adamerace) August 6, 2017