Lekker én gezond: maak binnen no time dit heerlijke bananenbrood

Komt een bak yoghurt met fruit je neus uit en kun je maar lastig bedenken wat je nu weer op je brood of crackers moet smeren? Bananenbrood to the rescue. Het is een makkelijk en snel ontbijt dat je ook nog eens binnen no time kunt maken.

Als er nog een paar (over)rijpe bananen in de fruitmand liggen, moet je ze zeker niet weggooien. Integendeel, daar maak je juist het allerlekkerste bananenbrood van! Op een plak ervan kun je zeker een paar uur teren, of je het nou als ontbijt of tussendoortje neemt.

Bron/beeld: CookLoveShare