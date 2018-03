Laat Pasen maar komen: met dit recept maak je de lekkerste vegetarische club sandwich

Yum, over een week mag de paastafel weer gedekt worden! Wil je naast de paasstol, warme broodjes en eieren nog wat extra’s op tafel zetten? Oil & Vinegar komt met een aantal heerlijke recepten, waaronder van deze ultieme vegetarische club sandwich.

Lees ook: Heerlijk weekendrecept: snelle maar heerlijke tunamelt tortilla’s

Buiten de deur is de jacht op de perfecte vegetarische clubsandwich nog steeds geopend. Hier hebben we ’t gouden recept al in handen. Met knapperig geroosterde bloemkool, oude kaas en hazelnoten maak je een zalige boterhamstapel.

Ingrediënten

¼ kleine bloemkool

2 el citroen olijfolie

1 grote tomaat

¼ komkommer

2 el geroosterde hazelnoten

3 dikgesneden plakken witbrood

3 el bak & braad olijfolie

6 pomodori aromatizzati

50 g rucola

2 plakken oude kaas

3 el club sandwich sauce

peper en zout

Bereidingswijze

Verwarm een oven voor op 180 °c. Snij de bloemkool in plakken en besprenkel met in totaal 2 eetlepels citroen olijfolie, peper en zout. Leg op een ovenschaal met bakpapier en bak 15 minuten in de oven (180 °c). Snij tomaat en komkommer in schijfjes. Hak de hazelnoten grof. Rooster de sneetjes brood in een grillpan met een eetlepel bak & braad olijfolie per snee. Laat deze iets afkoelen voordat je de sandwich gaat maken.

Begin met 25 g rucola op een broodsnee en leg daar de komkommerplakken op. Leg daar de oude kaas op en besmeer die met een eetlepel club sandwich sauce. Plaats de tweede broodsnee en begin weer met rucola. Leg daar de tomatenschijfjes en pomodori aromatizzati op en besmeer die met een eetlepel club sandwich sauce. Leg dan de geroosterde bloemkool erop en smeer daar weer een eetlepel club sandwich sauce over. Strooi de gehakte hazelnoten hierover en voeg peper en zout toe naar smaak. Leg de derde en laatste broodsnee bovenop. Snij de sandwich in tweeën en hou bij elkaar met een prikker.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron & beeld: Oil & Vinegar