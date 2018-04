Kookidee: kikkererwtenstoof met chorizo en wortel

Een AVG’tje, simpele pasta of stamppot: hartstikke lekker allemaal, maar we snappen dat je dat wel een keer gezien hebt. Met deze kikkererwtenstoof zet je in een handomdraai iets verrassends op tafel, en het is nog gezond ook.

Lees ook: Yum! Heerlijk en snel recept voor zomerse groentecurry

Ook als je niet van afwassen houdt, is dit recept perfect voor jou. Je hebt er namelijk maar één pan voor nodig. Beter!

Benodigdheden voor 4 personen:

3 el Blue Band Vloeibaar

1 grote ui, gesnipperd

1 droge chorizo worst, in plakjes/blokjes

250 g wortels, in blokjes

1 courgette of aubergine, ca. 300-400 g, in blokjes

1 blikje tomatenpuree, 70 g

150 g gedroogde abrikozen, in blokjes

2 blikken kikkererwten, à 400 g, uitgelekt

paprikapoeder, pittige

zout

Bereiding:

Verhit vloeibare margarine in een soeppan en fruit de uisnippers. Voeg de chorizo en de wortel toe en fruit even mee. Voeg na ca. 5 minuten de courgette- of aubergineblokjes, de tomatenpuree, de stukjes gedroogde abrikoos en een scheut water toe en stoof op laag vuur nog ca. 10 (courgette) of 15 (aubergine) minuten. Voeg de laatste 3 minuten de kikkererwten toe en verwam nog even goed mee. Breng op smaak met pittige paprikapoeder en zout.

Bron: CookLoveShare