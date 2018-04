Heerlijk zondagsrecept: shoarmaburger

Zondag is de dag dat je zin hebt in ultiem comfort food. Een pizza, puntzak friet mét mayo of een rijk belegde hamburger: zolang je er niet lang voor in de keuken hoeft te staan en het vet is, is het al gauw goed.

Dit recept voor de shoarmaburger brengt het beste van twee werelden bij elkaar. Heb je zin in een vette hamburger, maar gaat een broodje shoarma er ook wel in? Hier vind je de gulden middenweg.

Benodigdheden voor 4 personen:

600 g kippendijfilets

peper en zout, naar smaak

1 el olijfolie

Calvé knoflooksaus

8 radijsjes (flinterdun gesneden)

2 tomaten (in plakken gesneden)

8 blaadjes sla

4 grote harde bollen

1 el shoarmakruiden (zonder zout)

Bereiding:

Snijd de kip in stukken en doe alles in een keukenmachine. Voeg de shoarmakruiden toe. Maal de kip fijn en voeg peper en zout naar smaak toe. Kneed goed door (als je je handen nat maakt blijft de kip niet plakken) en verdeel in 4 porties. Als je geen keukenmachine hebt kun je ook alles heel fijn hakken met een mes. Dan blijft de burger wat grover, maar is nog steeds lekker. Verdeel het kipgehakt in 4 delen en maak er burgers van. Bestrijk ze met wat olijfolie. Gril de burgers op de barbecue of een grillpan in 6 minuten gaar. Keer een paar keer. Snijd de broodjes doormidden en beleg met sla, de burgers, knoflooksaus, plakjes tomaat en radijs.

Zelf shoarmakruiden maken? Meng 3 delen kerriepoeder (ook een kruidenmengsel) met 1 deel gemalen korianderzaad, 2 delen gemalen komijnzaad en wat chilipoeder. Houd je van pittig? Voeg cayennepeper toe. Houd je van kruidig; voeg vooral wat gedroogde oregano of tijm toe.

Bron: Kipburger in 5 stappen, CookLoveShare