Heerlijk weekendrecept: snelle maar heerlijke tunamelt tortilla’s

In het weekend heb je waarschijnlijk geen zin om uitgebreid te koken, maar wél zin in comfort food dat niet al te ongezond is. Met deze overheerlijke tunamelt tortilla’s zet je binnen een handomdraai een fijn gerecht op tafel waarbij je je vingers aflikt.

Lees ook: Recept: deze wittekoolsalade is heerlijk verfrissend als bijgerecht

Het fijne van dit recept is dat je achteraf met weinig afwas zit, want je maakt het gerecht klaar in één pan. Begin met een wrap en doe er vervolgens wat tonijn, rode ui, maïskorrels en kaas overheen. Even de deksel op de pan zodat de kaas kan smelten, en je kunt aan tafel! Of je eet ‘m gewoon op de bank op. Yum!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.