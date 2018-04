Heerlijk voor bij de barbecue: bulghursalade met geroosterde aubergine en feta

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het weer anno nu is in één woord zalig. Tijd om de barbecue aan te steken en er salades, stokbrood en de nodige dips bij te serveren. Heerlijk!

Wil je naast een simpele groene salade ook een vullende maar frisse salade te maken? Zet dan deze bulghursalade op tafel. Wedden dat alle gasten ervan smullen?

Ingrediënten voor 4 personen:

2 aubergines

1 tl raz el hanout

250 g bulghur, afgespoeld

3 geroosterde paprika’s, gesneden

1 teentje knoflook, uitgeperst

250 g cherrytomaatjes, gehalveerd

200 g feta, verkruimeld

3 takjes peterselie, grof gesneden

scheutje olijfolie

snufje zout en peper

4 el olijfolie extra vergine

Bereiding:

Snijd de aubergines in de lengte in parten. Meng 4 eetlepels olijfolie met de specerijen en bestrijk hiermee de aubergine. Verwarm de oven op 200 °C en rooster de aubergine in 20 minuten gaar en bruin. Kook de bulghur ondertussen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng de paprika met 4 eetlepels olijfolie extra vergine en de knoflook. Pureer met een staafmixer. Voeg wat water toe als het te dik is. Breng op smaak met peper en zout. Meng de bulghur met de paprikadressing en de tomaatjes. Snijd de aubergine wat kleiner en verdeel over de salade. Bestrooi met de feta en wat peterselie. Besprenkel met nog wat olijfolie extra vergine naar smaak.

Tip: je kunt in plaats van bulghur ook couscous gebruiken. Bulghur heeft iets meer bite. Wil je letten op extra vezels dan kun je volkoren varianten gebruiken.

Bron/beeld: CookLoveShare