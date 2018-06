Da’s pas écht gezond snacken: fruitfrietjes van appel met aardbeienketchup

We doen vaak pogingen om wat gezonder te eten en dus ook een stuk gezonder te snacken, maar in de meeste gevallen is die zak chips tóch verleidelijker dan die saaie appel of banaan. Maar als je fruitfrietjes voor jezelf maakt, heb je tóch het gevoel dat je zondigt, terwijl je dat allesbehalve doet. Best fijn, toch?

Ook kinderen zijn soms lastig aan iets gezonds te helpen. Terwijl dat zakje snoep binnen no time leeg is, staat dat schaaltje met fruit er soms na een uur nog. Wedden dat als je het anders voorschotelt, ze het ineens wél razendsnel achter de kiezen hebben? Test het met deze fruitfrietjes van appel met zoete ‘mayo’ en aardbeienketchup.

Bron/beeld: CookLoveShare