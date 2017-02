GEWELDIG: deze New Yorkse shop serveert koekjesdeeg op een ijshoorntje

Dat New York effectief die concrete jungle where dreams are made is, bewijst de nieuwe hotspot ‘DŌ’. In die smakelijke dessertshop kan je vanaf nu eetbaar koekjesdeeg op een hoorntje proeven. Dream come true!

Dough or doughn’t

Al van jongs af aan is het eten van koekjesdeeg één van onze stiekeme guilty pleasures. Logisch ook, want het deeg smaakt vaak zelfs beter dan het afgebakken koekje zelf. Alleen hangt aan rauw koekjesdeeg één groot nadeel vast: het is niet altijd veilig om te eten. Zo kan je er salmonella of E-coli van krijgen, met onaangename symptomen als gevolg.

#want

Helaas pindakaas: geen rauw deeg meer voor ons, dus. Tot nu! In New York is er sinds vorige week een plek die onze deegliefhebbende dromen waarmaakt: DŌ – als in het Engelse ‘dough’ van deeg. Het zou momenteel de enige plek ter wereld zijn waar je veilig koekjesdeeg op een ijshoorntje kan eten. Wacht, wat?

Speciale ingrediënten

Jep: veilig koekjesdeeg. De eieren in het deeg zouden namelijk gepasteuriseerd zijn, waardoor ze veilig zijn om op te eten. Daarnaast is de bloem die gebruikt wordt met hitte behandeld, zodat ook die zonder problemen naar binnen gewerkt kan worden. De dessertshop in Greenwich Village heeft naast ‘ijsjes’ ook brownies en milkshakes waarin het koekjesdeeg verwerkt zit. Het deeg kan je proeven in smaken als noten, confetti en ‘flutternutter’ – waar wij enorm benieuwd naar zijn. Daarnaast zijn er ook glutenvrije en veganistische varianten te krijgen. Leuk!

DŌ vind je op 550 LaGuardia Place in New York City.

Lees ook: