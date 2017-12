Het bakken van aardappeltjes is een vak apart. Want hoe krijg je ze goudbruin en knapperig aan de buitenkant, maar zacht en smeuïg aan de binnenkant? Topchef Jamie Oliver onthult in onderstaande video zijn geheim voor de perfecte gebakken aardappeltjes. Eetsmakelijk!

