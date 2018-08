Voor iedereen die meer groente wil eten: deze couscous van bloemkool moét je proberen

Hoewel we best weten dat we dagelijks groente en fruit moeten eten, kan het er nog weleens bij in schieten. ’s Avonds een gerecht bomvol groente op tafel zetten om de schade van overdag in te halen? Probeer deze couscous eens.

Bloemkool wordt vaak gegeten als bijgerecht, maar waarom zou je de groente eigenlijk niet gebruiken als hoofdingrediënt van jouw maaltijd? Door ‘m met de staafmixer fijn te malen kun je supersnel een gezonde variant van couscous op tafel zetten. Snijd de groenten die jij lekker vindt en meng deze erdoorheen, et voilà. Eet smakelijk!

Bron/beeld: CookLoveShare