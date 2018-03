Boterhammen op hun paasbest: zo maak je een heerlijke club sandwich met zalm

Terwijl de één paaseieren gaat verstoppen en zoeken in het bos, zit de ander thuis eieren te schilderen. Maar als er één ding is dat bijna iedereen doet tijdens Pasen, is het uitgebreid en extra lekker brunchen. Ben je nog op zoek naar hét recept voor perfect belegde boterhammen? Dan mag je deze club sandwich met zalm van Oil & Vinegar niet missen.

Deze frisse sandwich van dikke sneden gegrild wit brood met gerookte zalm, in frambozenazijn ingelegde rode ui en zelfgemaakte avocadospread is van topkwaliteit. Serveer ’m met wat kerstomaten, radijsjes en zoetzure ui en elke culinaire recensent geeft je een tien!

Ingrediënten

½ rode ui

4 el frambozenazijn

½ avocado

1 el olio di oliva peperoncino

¼ limoen

1 hardgekookt ei

¼ komkommer

3 el bak & braad olijfolie

3 dik gesneden plakken witbrood

50 g veldsla

3 plakken gerookte zalm

3 el club sandwich sauce

peper en zout

Bereidingswijze

Snij de rode ui in dunne plakken en marineer ongeveer 15 minuten in frambozenazijn. Verwijder het vruchtvlees van de avocado en prak met een vork, samen met de Olio di Oliva Peperoncino en het sap van de limoen. Roer goed door en breng op smaak met zout. Snijd de komkommer en het hardgekookte ei in schijfjes. Rooster het brood in een grillpan met een eetlepel bak- & braad olijfolie per snee. Laat iets afkoelen voordat je de sandwich gaat maken. Leg veldsla op een snee brood en leg hier de plakken komkommer op. Smeer er een eetlepel Club Sandwich Sauce op, leg de schijfjes ei erop en smeer er dan nog een eetlepel Club Sandwich Sauce op. Leg daar een tweede snee brood op en smeer die in met de geprakte avocado. Leg daar een beetje veldsla en de plakken gerookte zalm op en doe daar de rode ui op. Besmeer die met een eetlepel Club Sandwich Sauce en voeg peper en zout toe naar smaak. Leg de derde en laatste snee brood bovenop. Snij de sandwich in tweeën en hou bij elkaar met een prikker.

