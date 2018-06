Heerlijk weekendrecept: Belgische stoemp met speklappen

In Nederland kennen we het als stamppot, in België noemen ze het stoemp. Maak de gestampte aardappelen eens met spruitjes en andere koolsoorten voor een verrassende twist.

Lees ook: Comfort food! Stamppot met prei, champignons en gebakken brie

Deze Belgische stoemp zit boordevol groenten. Handig, want zo krijgen je kids – zonder dat ze het doorhebben – veel gezonds binnen. Maak het gerecht helemaal af met gebakken speklappen en wat appelstroop. Yum!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron/beeld: CookLoveShare