Als ontbijt, lunch óf toetje: bananenpannenkoekjes met stroop en walnoten

Als je eens toe bent aan iets anders dan een schaaltje yoghurt in de ochtend of een paar crackers tussen de middag, kun je altijd nog bananenpannenkoekjes maken. En het fijne is dat je ze met weinig ingrediënten op tafel kunt zetten.

Met niets meer dan bloem, suiker, ei, bakpoeder, karnemelk, boter én natuurlijk (rijpe!) bananen maak je de lekkerste pannenkoekjes. Mix alle ingrediënten door elkaar, bak er pannenkoeken van en giet er daarna wat stroop overheen. Besprenkel de stapel met wat gehakte walnoten voor een extra bite. Genieten!

Bron/beeld: CookLoveShare