Van gehakt tot kip en lekker veel groenten: wraps kun je eigenlijk wel met alles vullen en daardoor zijn ze hartstikke veelzijdig. Daarnaast kun je ermee lunchen, maar is het óók prima als avondeten. Niet gek dat zo veel mensen er dol op zijn, toch?

Maak van jouw wrap een Aziatische variant door ‘m onder meer te vullen met biefstuk, shii take en paksoi; hartstikke lekker! En het handige is dat je ‘m ook gemakkelijk kunt meenemen, gewoon door de wrap in aluminiumfolie te wikkelen. Eet smakelijk!

Bron/beeld: CookLoveShare