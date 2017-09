3x lekkers voor mee naar school

Wil jij je kinderen eens een keer wat anders mee naar school geven dan die twee boterhammen met kaas? Of ze eens iets anders wat laten trakteren dan chips of satéprikkers met ham en kaas? Dan zijn de recepten uit Wat lunchen we vandaag iets voor jou. En gelukkig hoef je er niet de hele ochtend voor in de keuken te staan. Hier alvast een voorproefje.

Gezonde snoepkettingen

Snoepkettingen hoeven niet alleen maar een suikerbom te zijn. Ook in een gezonde variant zijn ze lekker. Bovendien is het superleuk om ze tijdens een feestje zelf in elkaar te knutselen. Zet alle bakjes met onderdelen alvast op tafel klaar en laat de kinderen zelf kiezen wat ze aan hun ketting willen rijgen. Pret gegarandeerd!

Dit heb je nodig:

blokjes kaas

plakjes worst/salami/ham

worteltjes

snoeptomaatjes

plakjes komkommer

pitloze druiven

VERDER NODIG: keukentouw, lange satéprikker (om het touw door de ingrediënten te duwen/rijgen)

Koud soepje met komkommer en yoghurt (voor 6 porties)

Wat heb je nodig?



100 ml kokend water

1 bouillonblokje (kip)

500 ml Griekse yoghurt

1 teentje knoflook (geraspt)

1 klein bosje dille

1 komkommer (gewassen en doormidden gesneden)

zout & peper

OPTIONEEL: 100 g gerookte zalmsnippers

staafmixer

En zo maak je het!

Meng in een maatbeker het water en de bouillon. Daar gaat de yoghurt, knoflook, dille en een helft van de komkommer (met zaadlijst), in grove stukken, bij. Met een staafmixer maak je er nu een glad geheel van. Breng op smaak met zout en peper. Zet dit in de koelkast en laat goed koud worden. De andere helft van de komkommer schil je en met een theelepeltje haal je de zaadlijst eruit. Van de rest snijd je nu kleine blokjes; laat die in een vergiet even drogen. Daar worden ze nog knapperiger van. Roer, als je ze gebruikt, de zalmsnippers door de soep en verdeel over de bekers.

Sneeuwpop-cupcakes (12 stuks)

De cupcakes maak je van tevoren al klaar, zodat je op de dag van trakteren alleen nog de versiering aan de bovenkant hoeft te maken. De ultieme winterse traktatie, ook als er geen sneeuw ligt.

Wat heb je nodig?

180 g bloem

1 tl baking soda

1 tl bakpoeder

1 tl kaneel

1⁄2 tl gember

1⁄2 tl zout

90 g zachte boter

100 g suiker

1 ei

1 tl vanille-extract

400 g (netto gewicht, dus zonder schil) rijpe bananen, geprakt

Voor de sneeuwpop-topping:

1 pakje roomkaas (naturel)

200 g geraspte kokos

bruine (mini)smarties voor de oogjes & mond

oranje (mini)smarties voor de neus

VERDER NODIG: muffinblik, ingevet of voorzien van vormpjes

Oven voorverwarmen op 175 °C.

En zo maak je het!

Meng de bloem met de baking soda, het bakpoeder, de kaneel, de gember en het zout. Mix de zachte boter met de suiker, tot die helemaal is opgenomen. Mix dan het ei erdoor, daarna de vanille en tot slot de geprakte bananen. Het lijkt erop dat het beslag geschift is, maar dit hoort zo! Meng hier vervolgens de droge ingrediënten doorheen, tot de bloem goed is opgenomen. Verdeel het beslag over de 12 holtes van je muffinblik. Strijk met de natte achterkant van een lepel de bovenkanten glad, zodat je straks makkelijk de bovenkanten kunt versieren. Bak de muffins nu 20-25 minuten in de voorverwarmde oven tot ze mooi goudbruin zijn. Laat daarna op het aanrecht even in het blik afkoelen, voor je ze eruit haalt en op een rooster helemaal laat afkoelen. Tot dit punt kun je de muffins ook prima ’s avonds voorbereiden. (Zijn de muffins, ondanks het platmaken van de bovenkant, toch te veel gerezen, snijd dan het topje eraf. Op deze manier is het makkelijker ze te versieren.) Smeer op de bovenkant van de afgekoelde muffin een laagje roomkaas en doop deze dan in de geraspte kokos, zodat de bovenkant goed bedekt is. Met de bruine smarties maak je de oogjes en mond. En met de oranje smarties de neusjes. (In plaats van smarties kun je natuurlijk ook andere versiersels gebruiken. Er zijn decoratiedoosjes te koop, waar zowel chocolade als gekleurde sprinkles inzitten die ook heel goed werken!)

Meer van deze creatieve recepten vind je in Wat lunchen we vandaag van Susan Aretz (€24,95 Nieuw Amsterdam, te koop in de boekhandel en online). Ze laat je zien hoe je efficiënt en budgetvriendelijk kunt variëren en hoe de jaarlijks terugkerende rituelen van traktaties en feestdagen op school gezonde, lekkere én feestelijke momenten kunnen zijn, waarvoor je niet uren in de keuken hoeft te staan.

