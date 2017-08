Lekker op de barbecue: 3x gegrilde vruchten

Kersen, perziken, nectarines, bramen, meloen, ananas: de fruitafdeling ligt deze maand vol met felgekleurde, volzoete zomervruchten. Heerlijk in salades, als snack én op de barbecue. Grillen voegt een subtiele, rokerige smaak toe en maakt het fruit extra sappig. Daarom: 3x recepten met zomerfruit.



Gegrilde ananas met Griekse yoghurt

1 ananas

50 gram rauwe amandelen

50 gram geraspte kokos

350 gram Griekse yoghurt

honing

1. Verwijder de schil en het hart van de ananas en snij het vruchtvlees in vingerdikke plakken.

2. Grill de plakken ananas op de BBQ of in een grillpan tot er mooie strepen ontstaan.

3. Hak ondertussen de amandelen.

4. Maak de bordjes op met enkele stukken gegrilde ananas. Schep daarnaast 2 eetlepels Griekse yoghurt. Schenk wat honing over de yoghurt en sprenkel de amandelen en kokosrasp over het geheel.

Bron: Hilmar Mulder

Gegrilde watermeloen met feta, kersen en pistache

1/2 watermeloen

200 gram feta

100 gram kersen

100 gram ongezouten pistachenoten

2 takjes basilicum

1 eetlepel witte wijnazijn

1 eetlepel olijfolie

honing

peper

Snij de watermeloen in parten en verwijder de pitjes en de schil. Snij het vruchtvlees in stukken van 1 à 1,5 cm dik en gril ze langs beide kanten. Verwijder de steeltjes van de kersen en snij ze doormidden. Klop de olijfolie, de honing en de wittewijnazijn even op en kruid met peper. Schik de watermeloen en kersen op een grote schaal. Brokkel er de feta over en bestrooi met de pistachenoten. Besprenkel met de vinaigrette en werk af met enkele blaadjes basilicum.

Crostini met gegrilde nectarine en geitenkaas

8 sneetjes stokbrood

240 gram geitenkaas

1 nectarine

8 takjes tijm

1 eetlepel honing

olijfolie

peper en zout

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Spoel de nectarine en snij ze in 8 partjes. Snij

de geitenkaas in 8 plakjes.

2. Wrijf de broodjes in met olijfolie, beleg met een plakje geitenkaas, kruid met versgemalen peper en zout en druppel er wat honing over. Zet de broodjes in de oven tot de kaas kleurt.

3. Verhit een grillpan en gril de ingevette partjes nectarine even.

4. Haal de crostini uit de oven, beleg ze met een partje nectarine en werk af met verse tijm.

Bron: Libelle Lekker

