Lifehack: perfecte scrambled eggs binnen één minuut

Nog geen ontbijtje gemaakt op deze zondag? Dan helpen wij je aan wat inspiratie. Er gaat niets boven lekkere scrambled eggs en met de tips van deze topchef, maak jij ze in een handomdraai.

Inventief

Volgens de Amerikaanse, met Michelinster bekroonde, kok Daniel Patterson, heeft hij de perfecte manier gevonden om scramled eggs te bereiden. Deze klassieker word vaak gekenmerkt door een luchtige structuur en juist dat heeft hij simpel weten te bereiken.

De sleutel tot het succes zit hem in de bereiding. Waar je een scrambled egg normaal zou bakken in de pan, kiest Patterson ervoor om de eieren te bereiden in een kolkende pan kokend water.

Bereiding

Patterson scheidt het eiwit van de dooier en klutst de dooier. Ondertussen kookt hij een pan water en roert hierin tot er een soort ‘orkaan’ ontstaat. Daar giet hij het eigeel in en voilá. Zo simpel zou het moeten zijn om roerei perfect te bereiden.

Bron: Daily Mail | Beeld: iStockphoto