Heb je ook iets te enthousiast gemberwortel in het boodschappenmandje gegooid voor deze winter en ben je er toen achtergekomen dat je niet eens zo veel nodig hebt? Meestal gebruiken we maar een klein stukje in een gerecht of in onze thee. Vandaar de vraag: hoe lang kun je gember bewaren?

Lees ook: Knus herfsttafereel: zo maak je romantische lichtjes van pompoen

Hoelang blijft gember goed?

Je kunt gember op niet één of twee, maar wel op drie manieren bewaren!

Drogen

Rasp de gember en leg het dan op bakpapier. Nu kun je de geraspte gember binnen 4 dagen drogen in een koele droge ruimte. Als de gember gedroogd is, kun je het in een zakje of pot doen en tot wel één jaar bewaren.

Koelkast

Wikkel de gember in een stuk keukenpapier en leg het vervolgens in een plastic zakje dat je kunt afsluiten. Deze zak bewaar je in de groentelade van de koelkast. Zo blijft gember zeker 3 weken houdbaar.

Invriezen

Snijd de gember in stukken en vries het in. Telkens als je gember nodig hebt, pak je een stukje. Je hoeft het niet te ontdooien, je kunt meteen raspen. Heel gemakkelijk! Zo blijft gember ongeveer 3 maanden goed.

Weet jij nog een handige tip? Deel het met ons!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome