Eindelijk duidelijkheid: zóveel slaap heeft jouw kind op basis van z’n leeftijd nodig

Of onze kinderen nou wel of niet genoeg tijd in dromenland doorbrengen, is vaak een punt van twijfel bij veel ouders. Slaap is nu eenmaal belangrijk voor kinderen, zeker voor de allerkleinsten. Gelukkig bestaan er richtlijnen voor. Maar onthoud: het zijn slechts richtlijnen. En ieder kind is anders.

Baby’s

De kleine wurmen groeien als kool en hebben daarom veel slaap nodig. Een baby verdubbelt in formaat, in de zes maanden na de bevalling. En na een jaar zijn ze bijna drie keer zo groot als op moment van geboorte. Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het nodig dat ze geregeld Klaas Vaak bezoeken op een dag. Pasgeborenen (0-3 maanden) hebben zo’n 14 tot 17 uur nodig. Vier tot elf maanden oude baby’s hebben genoeg aan 12 tot 15 uur in een etmaal. Fijn feitje: de eerste twaalf maanden is slapen nog een reflex, dus veel kinderen komen automatisch aan dit aantal uur.

Peuters

Van hun eerste tot en met tweede levensjaar slapen kinderen 11 tot 14 uur, en van drie tot vijf jaar zouden ze nog zeker tien tot dertien uur op een dag moeten tukken. Vanaf zes tot dertien jaar wordt dat al minder. Dan hebben ze nog behoefte aan zo’n 9 tot elf uur slaap. Het is belangrijk dat kinderen in die levensfase nog steeds méér slapen dan volwassenen. Dat heeft te maken met de emotionele en mentale groei die ze doormaken op deze leeftijd. Hun hersenen blijven zich ontwikkelen en daarom is voldoende slaap cruciaal.

Slapen is voor iedereen goed

Gebrek aan slaap kan, zeker bij kinderen, schadelijk zijn. Slaaptekort hangt samen met obesitas en vertraagde cognitieve ontwikkeling. Omdat slapen steeds minder een reflex wordt naarmate kinderen ouder worden, kan het bedritueel problematisch worden. Slaapt jouw spruit minder dan de richtlijn voor zijn of haar leeftijd? Dan kun je proberen om elke nacht, of om de paar nachten, een kwartier eerder beginnen met het naar bed brengen.

Plafondstaren

Voor jezelf is die oplossing trouwens ook niet verkeerd. Cold turkey een uur eerder naar bed gaan eindigt waarschijnlijk in een gefrustreerd potje ‘plafondstaren’. Maar door steeds een paar minuten eerder te gaan went je lichaam er vanzelf aan.

