Waarom een zomerkamp voor je kind een goed idee kan zijn

Als je een vakantie boekt, zoek je al gauw iets wat leuk is voor het hele gezin, maar dat kan soms best een uitdaging zijn. Want terwijl je oudste dochter het geweldig vindt om zandkastelen te bouwen op het strand, is de jongste na een halfuur alweer verveeld. Waarom doe je niet iedereen een plezier door de kids op zomerkamp te laten gaan?

Een zomerkamp biedt niet alleen veel plezier voor je kind, maar is ook erg leerzaam. De belangrijkste reden waarom ouders hun kind zo’n kamp gunnen? Omdat het een positieve bijdrage heeft aan de ontwikkeling van hun spruit, zo blijkt uit onderzoek van Vinea Vakanties – marktleider op het gebied van vakantiekampen voor kids en jongeren tussen 7 en 19 jaar oud – en familytravelblog Kidseropuit.

Zelfontwikkeling

Nieuwe leeftijdgenoten ontmoeten, samenwerken en een onbekende omgeving: het zijn allerlei factoren die jouw kind een stapje vooruit helpen. Op een zomerkamp komen deze samen én krijgen kids de mogelijkheid om een stukje zelfstandigheid en zelfvertrouwen op te doen. En dat zijn precies de redenen waarom een zomerkamp zo in trek is. Ook is het natuurlijk fijn dat een zomerkamp een praktische oplossing biedt wat betreft de opvang in een zes weken lange zomervakantie, maar dat zien de ondervraagde ouders als ‘mooi meegenomen’.

Divers

Als je bij een zomerkamp direct denkt aan hutten bouwen of een week met pony’s en denkt dat dit de enige opties zijn, heb je het mis. In het aanbod van Vinea zijn meer dan 50 verschillende soorten vakanties in binnen- en buitenland te vinden, op basis van verschillende leeftijden. Zo is er dus óók voor jouw kind zeker wat wils!

Beeld: iStock