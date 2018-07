Toename aantal probleemkleuters: extra klassen op speciaal onderwijs

Basisscholen in het speciaal onderwijs openen extra kleuterklassen, omdat er een toestroom is van 4- en 5-jarige probleemkinderen, meldt het AD.

Meer passend onderwijs

De afgelopen schooljaren zijn bijna duizend kleuters meer naar het speciaal onderwijs gegaan, met name naar het speciaal basisonderwijs waar kinderen met lichtere problemen terechtkomen. Het aantal oudere kinderen op het speciaal onderwijs liep juist terug. Met de komst van passend onderwijs was het ook de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen in reguliere klassen blijven. De huidige situatie staat daar haaks op.

Probleemgedrag niet door aandoeningen

Leerkrachten zien meer gedragsproblemen bij kleuters. Ze zijn vaker agressief, angstig, heel teruggetrokken of huilen snel. Daardoor redden ze het niet op de reguliere basisschool. Volgens de scholen hebben niet per se meer kinderen aandoeningen, maar ontstaat het probleemgedrag door complexere thuissituaties, bijvoorbeeld door scheidingen, en een gebrek aan opvoeding.

