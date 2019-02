Saar Koningsberger presenteert hippe kinderkledinglijn voor déze budgetketen

Saar Koningsberger werd afgelopen jaar voor het eerst moeder. Ze weet dan ook goed waar modeliefhebbende moeders behoefte aan hebben en ontwierp daarom een eigen kinderkledinglijn. “Als je moeder bent, zit je nou eenmaal in de kinderspullen.” Vandaag presenteerde ze de hippe collectie met succes op de Negenmaandenbeurs.

Lees ook

Saar Koningsberger: ‘Tijn en ik zeiden meteen: we willen een tweede’

‘Ongelooflijk trots’

Zelf is Saar heel erg blij mee het eindresultaat, dat vanaf nú verkrijgbaar is bij drogisterijketen Kruidvat. “Ik ben ongelooflijk trots om het nu hier zo bij al die lieve kindjes aan te zien”, zegt de presentatrice, die vandaag de Negenmaandenbeurs in de Amsterdamse RAI opende, tegen het ANP.

Hip hydrofiel enzo

Voor de Super Saar-lijn van Bambino, die vanaf vandaag als limited edition verkrijgbaar is, kreeg Saar alle vrijheid. Ze ontwierp jongens-, meisjes- en unisekskleding, maar ook hippe slaapzakken en hydrofieldoeken. Saar’s collectie bevat meerdere leuke prints, maar tevens een aantal goede zwart-wit items. Moeders die niet zo van de kleuren zijn, wéten hoe lastig het kan zijn om goede zwarte basics te vinden, dus we kunnen ons voorstellen dat deze designs als warme broodjes over de toonbank vliegen.

Koopjesjagen

En de prijzen, die zijn fijn. Heel fijn zelfs. Pyjama’s bestaande uit een longsleeve en een broekje kosten slechts € 3,99 en voor een set van drie rompers (die in verschillende stoere prints verkrijgbaar zijn) betaal je een luttele € 4,99, evenals voor XL hydrofieldoeken met dezelfde leuke printjes. Sets van drie verschillende, kleinere hydrofieldoeken € 3,99 en je kindje vertrekt voor slechts € 9,99 naar dromenland in een slaapzak met luipaard-, olifanten- of dinoprint. Leuke extra: in de normale collectie van bambino zitten items die perfect passen bij Saar’s ontwerpen, zoals een wandelwagentas, luieretui, verschoningsmatje en dekbedovertrek in luipaardprint.

Luipaardprint was een harde eis

Zelf vindt de presentatrice het erg leuk om uit te zoeken wat de trends zijn op het gebied van kinderkleding. “Wat er wel of niet kan of wat er wel of niet matcht”, legt ze uit. Voor de collectie was het dan ook belangrijk dat de kleding bij elkaar past. Ook had Saar nog een andere eis. “Ik ben zelf heel erg fan van de luipaardprint, dus die moest erin.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Flair – Marloes Bosch