Puberkinderen in huis? Dan is dit boek voor jou

Soms lees je een boek waarvan je denkt: ja, daar had ik net even behoefte aan. ‘Het huishouden van een ‘ontaarde’ moeder is er zo eentje. Voor iedereen met pubers in huis.

Marjolein Hurkmans is verslaggever en moeder van drie kinderen. En zij vindt dat het tijd wordt dat we eens stoppen met zeuren over pubers. Want zo leuk zijn we zelf als ouders nou ook weer niet. Daarom schreef ze dit boek, niet over hoe het nou eigenlijk allemaal moet met het grootbrengen van het kroost, maar over hoe het niet moet, maar wel meestal gaat. Verteld door een moeder die ook maar wat doet. En dat geeft mede-moeders moed.

In dit boek vertellen haar kinderen ook wat zij er allemaal van vinden. Hoe is het om gepest te worden en je moeder dat niet eens ziet? En wat doet het met een puber-in-de-kast als zijn moeder een onaardige opmerking maakt over homo’s op tv? Maar ook: je dochter heeft een gebroken hart, wat nu? (chocolade). Je zoon krijgt het etiketje Asperger. En dan? (meer chocolade).

