Duizenden peuters zijn er dol op: het schattige, roze tekenfilmvarkentje Peppa Pig dat samen met haar familie en vriendjes de leukste avonturen beleeft in de gelijknamige kinderserie. Onschuldiger kan haast niet, zou je denken, maar daar denken ze in China anders over. Sinds kort is Peppa in het Aziatische land volledig verdwenen van diverse media en wel om een héél opmerkelijke reden…

De jeugd van tegenwoordig…

Peppa Pig is sinds 2000 te zien in China, zowel op tv als online. Waar het diertje jarenlang enkel populair was bij de kleintjes, wekte Peppa de afgelopen maanden plots de interesse van Chinese jongeren.

Hype

Niemand weet precies waarom, maar Peppa dook steeds vaker op in korte video’s op het socialemediaplatform Douyin. Daarna hadden rappers het over Peppa, waren Peppa-neptattoos niet aan te slepen en stegen de prijzen van alle Peppa-merchandise plots in sneltreinvaart. Ook doken op sociale media steeds vaker – inmiddels al tienduizenden – seksueel getinte memes en parodieën op van het roze beestje; de druppel die de emmer deed overlopen voor de Chinese overheid, die hoogstwaarschijnlijk achter de ban zit.

Vergezocht?

Sinds twee dagen zijn er op Douyin geen Peppa Pig-afbeeldingen, -memes, of -filmpjes meer te bekennen. De seksueel getinte plaatjes van het varkentje zouden een “positief maatschappelijk moreel kunnen belemmeren”. “Als subculturen naar extremen neigen, zou het de maatschappij kunnen schaden”, aldus een onderzoeker van de Shangdong Universiteit. Er wordt zelfs gevreesd dat het aanbidden van Peppa het gezag van de overheid ondermijnt.

Spinnen

Ook in Australië is één aflevering van Peppa Pig verboden op televisie en online, maar om een hele andere, iets beter begrijpbare reden. In die aflevering leert Peppa dat spinnen niet gevaarlijk zijn en dat je ze best op kunt pakken. Dat kan natuurlijk prima met een Hollandse huisspin, maar Down Under leven enkele van de gevaarlijkste spinnensoorten ter wereld. Tja, je wilt uiteraard niet dat je kind zo’n engerd nietsvermoedend uit een boom plukt.

De rage in beeld:

Even voor het idee, dít is de ‘normale’ Peppa Pig:

