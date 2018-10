Merendeel van ouders: ‘Pak snoepreclame voor kinderen aan’

Veel ouders willen maatregelen tegen reclame op ongezonde producten als koek, snoep en frisdrank bij sportevenementen, op scholen, in tv-series, films en games. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum gehouden onder meer dan duizend ouders van minderjarigen.

Lees ook

Kim-Lian: ‘Alleen in het weekend mag er gesnoept worden. En dan gaan ook behoorlijk de remmen los’

‘Níet normaal’

In totaal 71 procent van de ouders vindt dat marketing voor ongezonde producten niet thuishoort op een sportevenement voor kinderen. En 60 procent van de ouders vindt het niet normaal dat er kindermarketing voor ongezonde producten plaatsvindt via social media.

‘Kinderen moeten beschermd worden’

Ze vinden het Voedingscentrum aan hun zijde. “Wij vinden dat kinderen beschermd moeten worden tegen kindermarketing van ongezonde producten”, aldus Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Idolen in de ban

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de koepelorganisatie voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie, heeft in mei aangekondigd dat het kinderidolen van de verpakkingen gaat halen. Dat is volgens het Voedingscentrum een goede stap, maar deze gaat de organisatie nog niet ver genoeg.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: iStock