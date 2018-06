Nostalgie! Er komen nieuwe afleveringen van ‘Barbapapa’

Huup, huup, Barbatruc! Was jij vroeger ook in de ban van ‘Barbapapa’? Goed nieuws, want nu kun je ook jouw kids laten opgroeien met gloednieuwe afleveringen van het tekenfilmprogramma.

Lees ook: Bizar: waarom kinderheldin Peppa Pig verbannen is van Chinese media

‘Barbapapa’ stamt uit de jaren zeventig, maar wordt nu nieuw leven ingeblazen door Nickelodeon. Het bedrijf heeft de rechten verkregen van Barbapapa om wereldwijd nieuwe afleveringen te maken. Deze zijn bedoeld voor de zender Nick Jr. en zullen volgend jaar in Nederland te zien zijn.

Veertig landen

In maar liefst meer dan veertig landen werden de vijfminutenafleveringen van ‘Barbapapa’ uitgezonden; deze weren gecreëerd door het Frans-Amerikaanse stel Anette Tyson en Talus Taylor. De kinderserie draait om gekleurde wezens die hun gedaante in iedere gewenste vorm kunnen veranderen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: still uit video