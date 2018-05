Mooi: Donald Duck komt met braille-uitgave voor blinde kinderen

Lezen kan altijd. Dus ook als je blind, slechtziend of dyslectisch bent. Met die gedachte in het achterhoofd hebben Donald Duck Weekblad, Stichting Dedicon en Bibliotheekservice Passend Lezen de populaire kinderstrip Donald Duck voor het allereerst uitgebracht in braille. De bijzondere uitgave maakt de wereld van de populairste eend ter wereld toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Primeur

Blinden en slechtzienden kunnen voor het eerst ervaren hoe Donald Duck en de wereld van Duckstad er uitziet. De braille-uitgave is niet alleen een primeur voor de Donald Duck; het is zelfs voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat een stripverhaal wordt gedrukt in het speciale lees- en schrijfalfabet voor blinden.

Reliëf

Het stripverhaal verschijnt in de vorm van een grote map waarbij hoofdrolspelers Donald, Katrien en Dagobert Duck in reliëf worden weergegeven en de strip voorzien is van brailleschrift en audio-ondersteuning. Daarnaast is er ook een uitgebreide beschrijving bijgevoegd over de manier waarop je een stripverhaal leest.

‘Trots’

“De wereld van Donald Duck maakt al 65 jaar deel uit van de belevingswereld van kinderen. Maar kinderen met een visuele beperking kunnen over het algemeen niet meepraten over strips. Die ongelijkheid was voor ons een belangrijke motivatie om een aantrekkelijke oplossing te ontwikkelen”, verklaart directeur van Stichting Dedicon Maarten Verboom het project. “We zijn er trots op dat we daarin zijn geslaagd.”

Donald Duck voor iedereen

Deze Donald Duck wordt in een gelimiteerde oplage geproduceerd door Stichting Dedicon en is exclusief verkrijgbaar voor leden van Bibliotheekservice Passend Lezen. Met deze tactiele uitgave en later dit jaar een speciale editie voor kinderen met dyslexie onderstreept Donald Duck dat het blad voor iedereen is.

