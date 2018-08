Wat zijn mazelen en wat zijn de gevolgen van niet vaccineren?

Mazelen: een ziekte waar iedereen tegen ingeënt kan worden, maar waarbij niet iedereen kiest voor een vaccinatie. Dat heeft in Europa geresulteerd in een recordaantal kinderen met mazelen. Zo is de ziekte in de eerste helft van 2018 geconstateerd bij meer dan 41.000 Europese kinderen en zijn er in dezelfde tijd 37 mensen aan overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie trekt aan de bel.

Lees ook: Blog Citymom: 5x de leukste UV-werende kleding voor kinderen

Naar maar waar: ieder jaar blijkt het aantal Europese kinderen met mazelen toe te nemen. Waren het er in 2016 nog 5.273, telde het jaarrecord van 2017 maar liefst 23.927 gevallen. In de eerste helft van dit jaar is dat aantal nog eens drastisch toegenomen. Hoe dat kan? Volgens de VN-organisatie is het te wijten aan een daling in het aantal vaccinaties tegen het virus.

Wat zijn mazelen?

De mazelen worden veroorzaakt door een zeer besmettelijk virus dat via de lucht, door hoesten en niezen wordt overgedragen. Zo kan een kind bijvoorbeeld besmet raken wanneer een klasgenootje de mazelen heeft. De ziekte kan alleen opgelopen worden wanneer je nog nooit eerder mazelen gehad hebt óf er niet tegen ingeënt bent. In Nederland gebeurt dit via het Rijksvaccinatieprogramma op jonge leeftijd; kinderen worden met 14 maanden gevaccineerd en krijgen op 9-jarige leeftijd opnieuw een inenting. Dit gebeurt bij de meeste kinderen in ons land en dus kunnen zij geen mazelen meer oplopen.

Symptomen

Ben je niet ingeënt tegen mazelen, dan is je lichaam niet bestand tegen het virus en word je in de meeste gevallen na één tot twee weken ziek. Dit begint vaak met een verkoudheid en koorts, waarna je last krijgt van de welbekende rode vlekken op je lijf en in het gezicht. Uiteindelijk kun je je flink ziek voelen en hoge koorts krijgen. Meestal gaat dit na zeven tot tien dagen zonder verdere problemen voorbij, maar er kunnen ook complicaties ontstaan. Zo kun je te maken krijgen met een ernstige hersenontsteking. Bovendien verzwakt het immuunsysteem door het mazelenvirus, waardoor je gemakkelijker een ernstige infectieziekte – zoals een longontsteking – te pakken hebt. Deze complicaties zijn serieus en gevaarlijk; kinderen kunnen er gehandicapt door raken of zelfs komen te overlijden.

Behandeling

Als je besmet bent met het mazelenvirus, moet je lichaam de boel zelf opruimen; er is geen behandeling voor. Na een dag of tien worden de meeste patiënten vanzelf weer beter, maar als dat niet het geval is, kan het zijn dat je moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Komt er een bijvoorbeeld een longontsteking of een andere infectie bij kijken, dan kan de huisarts bepaalde antibiotica voorschrijven om deze klachten te bestrijden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl, Rijksvaccinatieprogramma.nl | Beeld: iStock