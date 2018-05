Gezonde traktatie-inspiratie: naam in fruitletters

Als jij je kind een gezonde traktatie mee wil geven wanneer hij of zij jarig is, kun je natuurlijk simpele fruitspiesjes maken. Maar je kunt ze ook nét wat specialer maken door er letters van te maken en die aan een stokje te rijgen. Leuk als je kind al zijn of haar eigen naam kan spellen!

Pas op! Minder geschikt voor kinderen onder 4 jaar vanwege de scherpe satéprikkers.

Dit heb je nodig:

Meloenen in 2 verschillende kleuren

Letteruitstekers

Satéprikkers

Zo maak je ze:

Snij van beide meloenen plakken en steek daar de letters van de naam van je kind uit. Als je kind een langere naam heeft, kun je kleinere letteruitstekers gebruiken en een extra lange satéprikker. Maar met een naam als Willem-Alexander of Anastacia is deze kindertraktatie lastig haalbaar. Rijg de letters, om en om qua kleur, aan een satéprikker. Maak eventueel een button of iets anders creatief om aan het uiteinde van de prikker te plakken. Bijvoorbeeld met de leeftijd van je kind erop, of zijn foto.

Bron/beeld: CookLoveShare, Oudersvannu