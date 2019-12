Flair’s Vijf: 5x de leukste cadeautjes voor kids onder de kerstboom

Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we de leukste cadeautjes voor kids onder de kerstboom op een rij.

1. Oneindig veel plezier met TINA

Lezen ze bij jou thuis graag de TINA, dan is dit het perfecte kerstcadeautje. Hier shop je alle merchandise van het te gekke blad. Je vind er onder andere een TINA-dekbed, -tas en superdik winterboek.

2. NUjunior Funboek

Je kind spelend laten leren? Tijdens de Week van de Mediawijsheid, verscheen het splinternieuwe NUjunior Funboek. Een lekker dik doeboek voor kinderen van zeven t/m twaalf jaar. Geen huiswerk, maar een boek vol quizjes, testen en spellen.

3. Zo Zit Dat Escape Boek

Het Escape Boek van Zo Zit Dat is een gloednieuwe special vol met strips, avonturen en 21 razend moeilijke puzzels. In het boek wordt de lezer meegenomen door verschillende tijdszones; van het dino tijdperk, naar het Oude Egypte, de Vikingen tot uiteindelijk de 20e eeuw.

4. Spelletjes voor het hele gezin

Wat is er leuker dan een spannend of grappig spel te spelen met de hele familie. Superleuk om tijdens of juist na de kerst te doen. Je hebt keuze uit heel veel verschillende exemplaren. Zo is er voor ieder wat wils.

5. Kinderboeken

Ben je uitgeput na de feestdagen maar heb je nog drukke kids om je heen? Een goed leesboek doet wonderen. Want met deze toffe, dikke boeken zijn ze wel even zoet.

